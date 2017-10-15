Nazilli Belediyespor-SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-2

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Serdar İla (xx), Suat Güz (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (x)- Turgay (x), Bora (xx), Fatih (xx), Tayfur Emre (x), Mert Er (xx), Nurettin (xx), Hakan (x) (Dk. 65 İlker x), Emre Koca (x) (Dk. 54 Berkay x), Gürhan (x), (Dk. 46 Mert Çapar x), Emre Balak (xx)

SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (xx)- Davut (xxx), Saffet Gurur (xx) (Dk. 65 Ahmet Baykal x), Soner (xx), İbrahim (xx), Enis (xx) (Dk. 68 Burak Can xx), Hakkı İsmet (xxx) (Dk. 75 Salim Kaya xx), Osman (x), Oğuzhan (xxx), Caner (xx), Sinan (xxx)

GOLLER: Dk. 16 Oğuzhan, Dk. 51 Davut (SBS İnşaat Kırklarelispor), Dk. 61 (Penaltı) Fatih Üge (Nazilli Bld)

SARI KART: Emre, Turgay (Nazilli Bld), Saffet Gurur, Osman (SBS İnşaat Kırklarelispor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezonun ilk haftasından sonra galibiyete hasret kalan Nazilli Belediyespor, evinde SBS İnşaat Kırklarelispor\'a da mağlup oldu ve ateş hattından kurtulamadı. Konuk ekibin 16\'ncı dakikada Oğuzhan ve 51\'inci dakikada Davut\'la bulduğu gollere yalnızca 61\'inci dakikada penaltıdan Fatih\'le yanıt verebilen Nazilli, galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Bu skorla siyah-beyazlı ekip 6 puanda kalırken Kırklarelispor, puanını 15\'e çıkardı.

16\'ncı dakikada konuk takım öne geçti. Sinan\'ın ara pasında defansın arkasında topla buluşan Oğuzhan, şık bir vuruş ile deplasmanda takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

27\'nci dakikada gelişen Nazilli atağında Gürhan\'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Tayfur Emre\'nin kafa şutu üst direği sıyırarak çok az farkla auta çıktı.

35\'inci dakikada SBS İnşaat Kırklarelispor\'dan Sinan, orta sahadan kaptığı topla Nazilli Belediyespor ceza alanı dışında öne çıkan kaleci Evren\'i de geçti. Sinan\'ın şutu yan ağlarda kaldı.

51\'inci dakikada Kırklareli 2\'nci golü buldu. Davut, Soner\'le duvar pası yapıp ceza alanı içine girerek sert vuruşla kaleci Evren\'i avladı: 0-2.

61\'inci dakikada Nazilli Belediyespor penaltı golüyle umutlandı. Fatih\'in rakip ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı aynı futbolcu gole çevirdi: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca SBS İnşaat Kırklarelispor, deplasmanda Nazilli Belediyespor\'u yendi.