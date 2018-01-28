Nazilli Belediyespor-Şanlıurfaspor: 1-2

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Anıl Usta (xx), Cengizhan Öztürk (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xx) - Mazlum (x), Bora (xx), Nuh (x), Onur Karakabak (xx), Fatih (xx), Hakan (x) (Dk. 85 Mert Çapar), İlter (x), Berkay (x) (Dk. 73 Samet x), Serdar (x) (Dk. 53 Ali Say x), Görkem (xx)

ŞANLIURFASPOR: İbrahim (xx) - Şaban (xxx), Oğuzhan (xx), Artun (xxx), Hüseyin (xxx), Mehmet (xx), Talha (xx), Nuri (xxx), Feridun (xx) (Dk. 85 Bahadır), Halil (xxx), İzzet (xxx)

GOLLER: Dk. 21 Fatih (Nazilli Belediyespor), Dk. 35 Halil, Dk. 47 Artun (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, İbrahim, Nuri (Şanlıurfaspor), Berkay (Nazilli Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme potasında yer alan Nazilli Belediyespor evinde, zirve hesapları yapan Şanlıurfaspor\'a 2-1 yenilerek çıkışa geçemedi. Maçın 21\'inci dakikasında Fatih\'in golüyle 1-0\'lık üstünlüğü yakalayan Nazilli Belediyespor, 35\'inci dakikada Halil\'in golüne engel olamadı. Şanlıurfaspor 47\'nci dakikada Artun\'un sayısıyla galibiyete uzandı. Bu sonuçla 11 puanda kalan Ege ekibi ateş hattında yer alırken, 26 puana yükselen Şanlırufaspor zirve yarışını bırakmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör örgütlerine yönelik operasyonuna destek vermek için iki takım sahaya, \"Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız\" pankartıyla sahaya çıktı.

11\'inci dakikada Nazilli\'den Serdar\'ın sol kanattan açtığı ortaya penaltı noktasında Görkem vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

21\'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Görkem\'in ceza yayı üzerinden aşırtma şutunda kale direğinden dönen topu takip eden Fatih Üge, filelerle buluşturdu: 1-0.

35\'inci dakikada skor eşitlendi. Hüseyin Kala\'nın sol kanattan açtığı ortasına altı pas içinde kafa ile vuran Halil, durumu beraberliğe taşıdı: 1-1.

47\'nci dakikada Şanlıurfaspor üstünlüğü yakaladı. Artun sol kanattan gelen topu ceza alanı içinde yakalayarak takımı deplasmanda öne geçirdi: 1-2.

Karşılaşma Şanlıurfaspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.