Nazilli Belediyespor-Sakaryaspor: 3-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Kemal Elmas (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xxx) - Bora (xxx), Berkay (xxxx), Fatih (xx) (Dk. 57 Mert Çapar xx), Mazlum (xxx), Mert Er (xx), Mehmet Ersavaş (xxx) (Dk. 68 Samet xx), Görkem (xxx) (Dk. 62 Aykut xx), İlter (xx), Onur Karakabak (xxx), Abdulsamet (xx)

SAKARYASPOR: Ercüment (x) - Ramazan Sal (xx), Serdar Ümit (x) (Dk. 70 Tevfik x), Sezer (x) (Dk. 54 Yunus Emre x), Ramazan Çevik (xx), Beykan (x), Cenk (xx), Karahan Yasir (x), Talha (xx), Tufan (x), Batuhan (x) (Dk. 54 Mahir xx)

GOLLER: Dk. 36 ve 45 Berkay, Dk. 48 Görkem (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Mezlum, Mert Er, Onur Karakabak, Aykut (Nazilil Bld) - Ercüment (Sakaryaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, evinde güçlü rakiplerinden Sakaryaspor\'u farklı mağlup etti: 3-0. İlçe Stadı\'ndaki karşılaşmad ev sahibi ekibin gollerini 36 ve 45. dakikalarda Berkay ile 48. dakikada Görkem attı. Grupta 3 maç sonra galibiyetle tanışan siyah-beyazlı ekip, bu skorla 22 puana ulayıp haftaya düşme hattının tek basamak üzerinde başlayan Fethiyespor\'u yakaladı. Sakaryaspor ise 44 puanla Play-Off hattının dışında kaldı.

20\'nci dakikada Sakaryaspor\'dan Ramazan Çevik topu sağdan ceza alanına ortaladı. Talha\'nın şutunda kaleci top kaleci Onur\'da kaldı.

36\'ncı dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Berkay ceza alanı dışından yakaladığı topa 30 metreden çok sert vurarak topu fileleri havalandırdı: 1-0.

45\'inci dakikada fark 2\'ye çıktı. Fatih\'in ortasını iyi takip eden Berkay, gelişine sert vurup kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

48\'inci dakikada ev sahibi iyice rahatladı. Mert Er\'in pasında ceza altıpas içinde topla buluşan Görkem topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Nazilli Belediyespor sahasında 3-0 galip gelerek 3 puanı alan taraf oldu.