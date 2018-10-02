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Spor

Nazilli Belediyespor rekor kırdı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Nevşehir Belediyespor'u evinde 2-0 yenen Nazilli Belediyespor, oynadığı 6 resmi maçta kalesini gole kapatıp rekor kırdı

02 Ekim 2018 14:55

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta geçen hafta Nevşehir Belediyespor\'u evinde 2-0 yenen Nazilli Belediyespor, oynadığı 6 resmi maçta kalesini gole kapatıp rekor kırdı. 
Şu an Türkiye\'de mücadele eden 124 takım arasında gol yemeyen tek ekip unvanını alan siyah-beyazlılar, ligde Kozan Belediyespor\'u 1-0, Nevşehir Belediyespor\'u da 2-0 yenip, Artvin Hopa ve Tire 1922 ile 0-0 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası\'nda ise 2 maça çıkan Nazilli Belediyespor, Karşıyaka\'yı 2-0 ve Tokatspor\'u 5-0 yenmesini bildi. Bu süreçte 10 gol atan Ege temsilcisi performansıyla taraftarını umutlandırdı.
Geçen sezon 2\'nci Lig\'e veda eden Nazilli Belediyespor\'da göreve devam ettiği için sert eleştirilere maruz kalan teknik direktör Ahmet Yavuz, istikrarlı gidişatı sürdüreceklerini söyledi. Takım ruhunu oluşturduklarını anlatan Yavuz, \"Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Kalemizi gole kapattık. Ancak savunma hücumda başlar. Elbette gol yiyeceğimiz veya kaybedeceğimiz günler de olacak. Taraftarımıza çok iş düşüyor. Bizi her zaman desteklesinler. Bizi ayağa kaldıracak onlar. Futbolcularımı da kutluyorum. Asla hedefimizden vazgeçmeyeceğiz ve kulübümüzü layık olduğu yerlere getireceğiz\" diye konuştu.
 

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