T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor Niğde deplasmanında

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

15 Eylül 2017 15:24

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Mardin\'de oynanan maçta Şanlıufraspor\'a 2-0 yenilen Nazilli Belediyespor yarın henüz puanı bulunmayan son sıradaki Niğde Belediyespor\'a misafir olacak.
Niğde 5 Şubat Stadı\'nda oynanacak ve Burak Pakkan\'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00\'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda iyileşen stoper Emre Balak kadroda yer alırken, tedavileri süren Hüseyn Bülbül ve Turgay Gölbaşı\'nın Niğde Belediyespor\'a karşı oynamasının zor olduğu bildirildi. Teknik Direktör Fatih Akyel, zor bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, futbolcularını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NAZİLLİ DHA TFFLig Beyaz GrupMardinNazilli BelediyesporNiğde BelediyesporNiğdeStadıBurak PakkanSiyahbeyazlılardaEmre BalakHüseyn BülbülTurgay Gölbaşı Niğde BelediyesporTeknik Direktör Fatih Akyel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24