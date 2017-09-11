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Spor

Nazilli Belediyespor moralsiz

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta ev sahibi takımın sahası bakımda olduğu için Mardin'de oynanan maçta Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup olan Nazilli Belediyespor'da moraller bozuldu

11 Eylül 2017 17:32

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup\'ta ev sahibi takımın sahası bakımda olduğu için Mardin\'de oynanan maçta Şanlıurfaspor\'a 2-0 mağlup olan Nazilli Belediyespor\'da moraller bozuldu.
Teknik direktör Fatih Akyel şansızlıktan yakınırken, \"Son 20 dakikada Burhan\'la iki topumuz direkten döndü. Evimize puanla dönebilirdik\" dedi. Karşılaşmaya son derece dengeli başladıklarını belirten Akyel, \"Her şey istediğimiz gibi giderken, duran toptan kalemizde golü gördük. Bu gol direncimizi düşürdü. İkinci devrede yine oyunun kontrolünü ele geçirmişken bu kez kontrataktan gol yedik. Ne yazık ki mutlu ayrılabileceğimiz müsabakayı puansız tamamladık\" diye konuştu. Siyah beyazlılar bu hafta yine deplasmanda Niğde Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 

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