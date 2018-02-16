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Spor

Nazilli Belediyespor, moral depoladı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki iç saha maçını kazanarak umutlanan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'da futbolcular, teknik heyet ve yönetim, kahvaltıda bir araya geldi

16 Şubat 2018 16:21

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son iki iç saha maçını kazanarak umutlanan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor\'da futbolcular, teknik heyet ve yönetim, kahvaltıda bir araya geldi. 
Siyah-beyazlılar, Konya Anadolu Selçukspor deplasmanı öncesi moral depoladı. Takım kaptanı Fatih Üge\'nin 14 Şubat\'taki 27\'nci doğum günü de oyuncuların kendi aralarında aldıkları sürpriz pastayla kutlandı.  
Futbol Şube Sorumlusu Hakan Alıcık, kahvaltı organizasyonda takıma güvendiklerini belirterek Konya deplasmanında futbolculara başarı diledi.

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