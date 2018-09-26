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Spor

Nazilli Belediyespor moral buldu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)  -  TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Tire 1922 ile golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'unda 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tokatspor'u 5-0 yenerek moral buldu

26 Eylül 2018 16:53

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)  - 
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta geçen hafta Tire 1922 ile golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur\'unda 2\'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tokatspor\'u 5-0 yenerek moral buldu.
Teknik Direktör Ahmet Yavuz, Tokatspor\'un iyi bir ekip olduğunu belirterek, \"Futbolcularımı kutluyorum. Bir üst ligde mücadele eden rakiplerine karşı çok iyi futbol ortaya koydular. Her iki yarıda da sahada basmadık yer bırakmadık. Birbirinden güzel gollerle turu aldık. Bu galibiyet takımımızın özgüvenini oldukça yükseltti. Şimdi amacımız ligde karşılaşacağımız Nevşehir Belediyespor\'u yenmek. Kendi evimizde taraftarımızın desteği ile 3 puanı hanemize yazdıracağız\" diye konuştu.

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