NAZİLLİ, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Fethiyespor\'a 2-0 kaybedip kupaya veda eden Nazilli Belediyespor, lige odaklandı.

İkinci Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına hemen başlayan siyah-beyazlılarda Başkan Erdoğan Eker, \"Kupada tur atlamayı çok isterdik ama olmadı. Ancak tüm konsantrasyonumuzu lige vereceğiz. Altay grubun önemli takımlarından biri. Evimizde galip gelip, Fethiyespor yenilgisini unutturacağız. Taraftarımızın desteği ile sahadan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanacağız\" diye konuştu.