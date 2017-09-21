T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor lige odaklandı

NAZİLLİ, (DHA) ZİRAAT Türkiye Kupası 3

21 Eylül 2017 15:48

NAZİLLİ, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Fethiyespor\'a 2-0 kaybedip kupaya veda eden Nazilli Belediyespor, lige odaklandı.

İkinci Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına hemen başlayan siyah-beyazlılarda Başkan Erdoğan Eker, \"Kupada tur atlamayı çok isterdik ama olmadı. Ancak tüm konsantrasyonumuzu lige vereceğiz. Altay grubun önemli takımlarından biri. Evimizde galip gelip, Fethiyespor yenilgisini unutturacağız. Taraftarımızın desteği ile sahadan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanacağız\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NAZİLLİ DHA ZİRAAT Türkiye KupasıTurFethiyesporNazilli BelediyesporLig Beyaz GrupAltayBaşkan Erdoğan EkerAncakEvimizdeTaraftarımızın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24