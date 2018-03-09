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Spor

Nazilli Belediyespor kazanmak zorunda

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Nazilli Belediyespor, pazar günü sahasında güçlü rakiplerinden Sakaryaspor'u yenmek istiyor

09 Mart 2018 18:34

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Nazilli Belediyespor, pazar günü sahasında güçlü rakiplerinden Sakaryaspor\'u yenmek istiyor. Zorlu bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirten teknik direktör Ahmet Yavuz, \"Sakaryaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Artık galibiyet almamız şart. Şanssızlıklarımız sonucunda kaybettiğimiz puanları artık telafi etmemiz gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynarsak rakip farketmeden galip geliriz. Bu hafta taraftarımıza da büyük iş düşecek. Galip gelirsek ligdeki tüm dengeler değişir\" dedi. 

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