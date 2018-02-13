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Spor

Nazilli Belediyespor, Karagümrük'ü ağırlayacak

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

13 Şubat 2018 14:56

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta İzmir\'de Altay\'a 1-0 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor yarın Ottocool Karagümrük\'ü misafir edecek. İlçe Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
14 puanla 16\'nci basamakta bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Ahmet Yavuz, taraftarın desteği ile Karagümrük engelini kazasız aşacaklarını söyledi. Galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Yavuz, \"İyi bir oyunla istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum\" ifadelerini kullandı. 

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