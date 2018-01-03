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Spor

Nazilli Belediyespor, İlter'i kadrosuna kattı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TRANSFER döneminde Keçiörengücü'nden kaleci Kıvanç, Pendikspor'dan sol bek Onur, Amed Sportif'ten sağ bek Mazlum, Kozan Belediyespor'dan orta saha Abdulsamet ve Çatalcaspor'dan yine orta saha Samet'i kadrosuna dahil ede

03 Ocak 2018 14:16

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TRANSFER döneminde Keçiörengücü\'nden kaleci Kıvanç, Pendikspor\'dan sol bek Onur, Amed Sportif\'ten sağ bek Mazlum, Kozan Belediyespor\'dan orta saha Abdulsamet ve Çatalcaspor\'dan yine orta saha Samet\'i kadrosuna dahil eden 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Nazilli Belediyespor, 6. takviyesini gerçekleştirdi.
Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, Amed Sportif\'ten kanat oyuncusu İlter Ayyıldız\'ı renklerine dahil etti. Gurbetçi oyuncu sezon sonuna kadar sözleşme imzalayıp Antalya kampına katıldı. Nazilli Belediyespor\'un son olarak Silivrispor\'da görev yapan orta saha oyuncusu Serdar Eylik ile de prensipte anlaştığı belirtildi.

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