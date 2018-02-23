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Spor

Nazilli Belediyespor hazır kıta

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

23 Şubat 2018 15:18

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta pazar günü evinde en önemli rakiplerinden Fethiyespor\'u konuk edecek düşme hattındaki Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, \"Son düdük çalana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz\" dedi.
Maça çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Yavuz, \"Fethiyespor karşısında 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Takımımız çok hırslı, bu arzu sürdüğü müddetçe sırtımız yere gelmez. Bu kulübü güzel günler bekliyor. Hafta sonunda taraftarımıza bayramı yaşatacağız\" şeklinde konuştu.

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