T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor-Gümüşhanespor: 1-2

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA) STAT: Nazilli İlçe HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Salim Şanlıer (xx), Barkın Güdü (xx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (x)- Bora (xx), Mehmet (x), (Dk

10 Aralık 2017 19:43

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)
STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Salim Şanlıer (xx), Barkın Güdü (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (x)- Bora (xx), Mehmet (x), (Dk. 70 Gürhan x), Mert Çapar (xx), İlker (x), (Dk. 59 Halil xx), Tayfur Emre (x), (Dk, 76 Abdülkadir x), Merter (xx), Gökhan (xx), Tuna (x), Hakan (xx), Mert Çakar (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hüseyin (xxx)- Recep (xx), Furkan (xx) (Dk. 85 Berk), Musa Sinan (xx) (Dk. 66 Oktay x), Serhat (xxx), Kağan (xxx), Yiğitcan (xx), Mehmet Cansın (xx), Ramazan (xxx), Melih (xxx) (Dk. 80 Onur x), Dilaver (xx) 
GOLLER: Dk. 22 Melih, Dk. 24 Kağan (Gümüşhanespor), Dk. 90 Tuna (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Gökhan (Nazilli Bld), Yiğitcan, Dilaver, Onur (Gümüşhanespor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme potasından kurtulmaya çalışan Nazilli Belediyespor, evinde lider Gümüşhanespor\'a mağlup oldu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısında 22\'de Melih, 24\'te Kağan\'ın gollerine engel olamayan Nazilli, 90\'da Tuna ile farkı 1\'e indirse de puan almayı başaramadı. Üst üste 4\'üncü yenilgisini yaşayan siyah-beyazlılar 9 puanda kalıp 17\'nci sıradan kurtulamadı. Lider Gümüşhanespor ise 36 puana yükselip en yakın rakibi Sakaryaspor\'a 6 puan fark attı.
10\'uncu dakikada Tayfur\'un ceza alanına gönderdiği topla buluşan Hakan penaltı noktası üzerinden şutunu çekti. Gümüşhanespor kalecisi Hüseyin son anda golü önledi. 
22\'nci dakikada konuk Gümüşhanespor öne geçti. Yaklaşık 30 metreden frikik kullanan Melih güzel bir gole imza attı: 0-1.
24\'üncü dakikada fark 2\'ye çıktı. Kağan, ceza alanı içerisinde önünde bulduğu topa sert vurdu. Kaleci Evren çaresiz kaldı: 0-2. 
67\'nci dakikada Halil\'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top yan direğin dibinden auta çıktı. 
90\'ıncı dakikada Nazilli Belediyespor\'un golü geldi. Kastamonuspor ceza sahasında oluşan karambolde topa son dokunan Tuna skoru belirledi: 1-2. 

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ DHA STAT NazilliBilal KöseoğluSalimBarkın GüdüBELEDİYESPOR EvrenBoraMehmetDkGürhanMertHalilTayfur EmreAbdülkadirMerterGökhanTunaHakanHüseyinRecepFurkanBerk Musa SinanOktay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24