Nazilli Belediyespor-Gümüşhanespor: 1-2

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Salim Şanlıer (xx), Barkın Güdü (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (x)- Bora (xx), Mehmet (x), (Dk. 70 Gürhan x), Mert Çapar (xx), İlker (x), (Dk. 59 Halil xx), Tayfur Emre (x), (Dk, 76 Abdülkadir x), Merter (xx), Gökhan (xx), Tuna (x), Hakan (xx), Mert Çakar (xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hüseyin (xxx)- Recep (xx), Furkan (xx) (Dk. 85 Berk), Musa Sinan (xx) (Dk. 66 Oktay x), Serhat (xxx), Kağan (xxx), Yiğitcan (xx), Mehmet Cansın (xx), Ramazan (xxx), Melih (xxx) (Dk. 80 Onur x), Dilaver (xx)

GOLLER: Dk. 22 Melih, Dk. 24 Kağan (Gümüşhanespor), Dk. 90 Tuna (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Gökhan (Nazilli Bld), Yiğitcan, Dilaver, Onur (Gümüşhanespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme potasından kurtulmaya çalışan Nazilli Belediyespor, evinde lider Gümüşhanespor\'a mağlup oldu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısında 22\'de Melih, 24\'te Kağan\'ın gollerine engel olamayan Nazilli, 90\'da Tuna ile farkı 1\'e indirse de puan almayı başaramadı. Üst üste 4\'üncü yenilgisini yaşayan siyah-beyazlılar 9 puanda kalıp 17\'nci sıradan kurtulamadı. Lider Gümüşhanespor ise 36 puana yükselip en yakın rakibi Sakaryaspor\'a 6 puan fark attı.

10\'uncu dakikada Tayfur\'un ceza alanına gönderdiği topla buluşan Hakan penaltı noktası üzerinden şutunu çekti. Gümüşhanespor kalecisi Hüseyin son anda golü önledi.

22\'nci dakikada konuk Gümüşhanespor öne geçti. Yaklaşık 30 metreden frikik kullanan Melih güzel bir gole imza attı: 0-1.

24\'üncü dakikada fark 2\'ye çıktı. Kağan, ceza alanı içerisinde önünde bulduğu topa sert vurdu. Kaleci Evren çaresiz kaldı: 0-2.

67\'nci dakikada Halil\'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top yan direğin dibinden auta çıktı.

90\'ıncı dakikada Nazilli Belediyespor\'un golü geldi. Kastamonuspor ceza sahasında oluşan karambolde topa son dokunan Tuna skoru belirledi: 1-2.

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