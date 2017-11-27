Nazilli Belediyespor, grupta en çok gol yiyen takım oldu

İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor\'da iç sahada alınan 5-0\'lık Hacettepe yenilgisi moralleri altüst etti. Karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkan siyah-beyazlılar bu sezon evinde ikinci kez hezimete uğradı. Ligin 4\'üncü haftasında Altay\'a İlçe Stadı\'nda 6-1 mağlup olan Nazilli Belediyespor, Hacettepe\'ye de farklı yenilerek taraftarını yine hayal kırıkrlığına uğrattı. Siyah-beyazlı futbolseverler 5 gol yiyen takımı protesto ederken, statta yönetim istifa sesleri de yükseldi. Nazilli Belediyespor, üst üste aldığı mağlubiyetlerle düşme potasına iyice yaklaşırken, grupta en çok gol yiyen takım oldu. Toplamda 28 kez topu ağlarında gören Ege ekibi, sadece 9 gol atabildi.