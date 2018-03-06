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Spor

Nazilli Belediyespor galibiyete inanıyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta SBS İnşaat Kırklarelispor müsabakasından 0-0'lık beraberlikle ayrılan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, Sakaryaspor'u yeneceklerini söyledi

06 Mart 2018 14:54

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) 

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta SBS İnşaat Kırklarelispor müsabakasından 0-0\'lık beraberlikle ayrılan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, Sakaryaspor\'u yeneceklerini söyledi. 
Pazar günü evlerinde oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, \"Artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Şartlar ne olursa olsun 3 puanı almalıyız. Artık bulunduğumuz konumdan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu başaracak güçteyiz\" dedi. 
 

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