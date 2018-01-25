Nazilli Belediyespor, Coşkun'u istiyor

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü evinde Şanlıurfaspor\'la karşılaşacak Nazilli Belediyespor, Sakaryaspor\'la yollarını ayıran golcü futbolcu Coşkun Yılmaz\'la ilgileniyor.

Teknik direktör Ahmet Yavuz\'un raporu doğrultusunda harekete geçen yöneticilerin 34 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı ve Coşkun\'u Nazilli\'ye davet ettiği belirtildi. Nazilli Belediyespor forması giymeye sıcak baktığı belirtilen Coşkun\'un hafta sonuna kadar resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Bu sezon TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor formasıyla 11 lig maçına çıkan Çoşkun, 4 kez gol sevinci yaşadı.

Coşkun Yılmaz, Çankırı Belediyespor, Ankara Demirspor, Diyarbekirspor, Karsspor, Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor, Beypazarı Şekerspor, Balıkesirspor Baltok, Altınordu, Evkur Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü formalarını da terletmişti. Ege ekibinin orta sahaya da takviye yapmayı planladığı ifade edildi.

