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Spor

Nazilli Belediyespor Basın Sözcüsü Türker'den hakeme tepki

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2

02 Ekim 2017 17:46

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta evinde Konya Anadolu Selçukspor\'la 1-1 berabere kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Nazilli Belediyespor\'da Basın Sözcüsü Özgen Türker, maçın hakemlerine ateş püskürdü.
Hakem Selim Özen\'in karşılaşmayı katlettiğini vurgulayan Türker, \"14. dakikada rakibe verilen golde top kale çizgisini geçmedi. Kamera görüntüleri elimizde mevcut. Bu görüntüleri TFF\'ye göndereceğiz. Pozisyonu gören temsilci ve gözlemci de gol olmadığını söyledi\" dedi.
Daha önce Altay maçında aleyhlerine haksız bir penaltı çalındığını, deplasmanlarda ise penaltılarının verilmediğini dile getiren Özgen Türker, \"Lime lime doğranıyoruz. Teknik Direktörümüz Fatih Akyel haksız yere tribüne gönderildi. Konya takımının menajeri Akyel\'e küfretti. Hakemler onu da es geçti. Yaşananların takipçisi olacağız. Düştüğümüz yerden kalkacağız. Bu karşılaşmada oyuncularımız görevlerini yaparak aslanlar gibi mücadele ettiler. Nazilli\'nin adını lekeletmeyiz\" diye konuştu.

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