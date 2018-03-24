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Spor

Nazilli Belediyespor, Bandırmaspor'u ağırlıyor

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Silivrispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek aylar sonra düşme hattından kurtulan Nazilli Belediyespor, yarın Play-Off'u hedefleyen Bandırmaspor'u konuk edecek

24 Mart 2018 16:18

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Silivrispor deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönerek aylar sonra düşme hattından kurtulan Nazilli Belediyespor, yarın Play-Off\'u hedefleyen Bandırmaspor\'u konuk edecek. 
İlçe Stadı\'nda saat 15.00\'te başlayacak müsabakayı Yiğit Peşin yönetecek. Teknik direktör Ahmet Yavuz, mutlak 3 puan hedeflediklerini belirterek, \"Sahamızda taraftarımızın desteği ile çok kritik karşılaşmaları kazandık. Bandırmaspor\'u da yenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu takım küme düşmeyecek\" dedi. 
 

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