Nazilli Belediyespor-Bandırmaspor: 0-3

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Ejder Yapıcı (xx), Fatih Karatağ (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (x) - Mazlum (x), Mehmet (x) (Dk. 55 Samet x), Bora (xx), Abdülsamet (xx), Fatih (x) (Dk. 67 Serdar x), Berkay (xx), Mert Er (xx), İlter (x) (Dk. 27 Ali Say x), Onur Karakabak (x), Görkem (x)

BANDIRMASPOR: Ali (xxx) - Bahri Can (xx), Özgür (xx) (Dk. 66 Erdi xx), Berkay Can (xx) Nurettin (xx), Mertcan (xx) (Dk. 78 Murathan xx), David Deniz (xxx), Birhan (xxx), Oğuzhan (xx), Erhan (xxxx), Hüseyin Altuğ (xx) (Dk. 87 Yunus)

GOLLER: Dk. 40 ve Dk. 51 Erhan, Dk. 88 David Deniz (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Onur Karakabak (Nazilli Bld), Erdi (Bandırmaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor evinde Play-Off hedefindeki Bandırmaspor\'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 40. dakikada ve 51. dakikada Erhan, 88. dakikada David Deniz kaydetti. Nazilli ekibi 85. dakikada Görkem\'le kullandığı bir penaltı atışıdan faydalanamadı. Bu sonuçla 23 puanda kalan Naz-Naz, bir haftalık aranın ardından yeniden düşme hattına gerilerken, Bandırma ekibi 48 puana ulaştı.

33\'üncü dakikada Nazilli Belediyesporlu Görkem\'in şutunda defanstan dönen topu Mazlum kaleye gönderdi, kaleci Ali meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

35\'inci dakikada Bandırmaspor\'un kazandığı serbest vuruşta Oğuzhan direkt kaleyi düşündü. Top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

40\'ıncı dakikada konuk ekip golü buldu. Oğuzhan\'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Erhan düzgün bir vuraşla takımını öne geçirdi: 0-1.

51\'inci dakikada Bandırmaspor\'da Mertcan\'ın ceza sahasına ortasında Erhan fırsatçılığını konuşturarak kendisinin ve takımının ikinci gölünü kaydetti: 0-2.

85\'inci dakikada Nazilli Belediyespor\'da kazanılan penaltıda Görkem meşin yuvarlağı üstten dışarı yolladı.

88\'inci dakikada ceza sahası dışından David Deniz, kaleci Onur\'u avlayarak maçın skorunu belirledi: 0-3.

