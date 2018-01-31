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Spor

Nazilli Belediyespor, Aykut'la imzaladı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alarak ara transferde de uzun süredir forvet arayan Nazilli Belediyespor, 1461 Trabzon forması giyen 26 yaşındaki golcü Aykut Sevim'i resmen kadrosuna dahil etti

31 Ocak 2018 14:36

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında yer alarak ara transferde de uzun süredir forvet arayan Nazilli Belediyespor, 1461 Trabzon forması giyen 26 yaşındaki golcü Aykut Sevim\'i resmen kadrosuna dahil etti. 
Aykut, Yıldırım Demirören Tesisleri\'nde düzenlenen törende kendisini 1.5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde hazır bulunan başkan Özgen Türker, ara transfer döneminde çok kaliteli futbolcuları transfer ettiklerini belirterek, \"Takımımızın bulunduğu tehlikeli bölgeden uzaklaşması için elimizden gelen çabayı gösterdik. Şu anda hepimiz kenetlenmiş durumdayız. Taraftarımız da bize inansın, güzel günler gelecek\" dedi. 
Nazilli Belediyespor\'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Aykut ise, \"Artık gollerimi yeni takımım Nazilli Belediyespor\'un başarısı için atacağım\" açıklamasını yaptı. 

(FOTOĞRAFLI) 
 

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