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Spor

Nazilli Belediyespor 5 oyuncusunu kiralıyor

NAZİLLİ, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, 5 futbolcusunu dah kiraya vermeye hazırlanıyor

19 Ağustos 2017 16:23

NAZİLLİ, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, 5 futbolcusunu dah kiraya vermeye hazırlanıyor. Daha önce sezon başında Kırklarelispor\'dan kadroya katılan sol kanat Mikail Albayrak\'ı kiralayacağını açıklayan yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Hakan Doğan, Semih Ergül, Doğancan Koca ile yeni transferler İbrahim Bayram ve Faruk Üstün\'ü tecrübe kazanmaları için geçici olarak takımdan gönderecek. Basın Sözcüsü Özgen Türker, gençlerin mutlaka Nazilli\'ye geri döneceğini söyledi, golcü transferi için çalışmaların da sürdüğü bilgisini verdi. 

 

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