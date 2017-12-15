Nazilli Belediyespor 3 puan için kenetlendi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta alınan kötü sonuçlarından ardından Teknik Direktör Ahmet Yavuz\'u göreve getiren Nazilli Belediyespor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı öncesi kenetlendi. Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık ile yönetim kurulu idmana gelerek takıma moral verdi. Futbolculara güvendiğini dile getiren Alıcık, takımdan 3 puan beklediğini söyledi. Ahmet Yavuz ise beklentileri boşa çıkarmayacaklarını ifade ederek, \"Takım bulunduğu yeri hak etmiyor. İkinci yarıda düşme potasının uzağında olacağız. Zonguldak Kömürspor maçıyla çıkış başlayacak\" dedi.

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