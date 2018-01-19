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Spor

Nazilli Belediyespor 2'nci yarıya hazır

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda hedefini düşme hattından kurtulmak olarak belirleyen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, Kahramanmaraşspor'la deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp ikinci devr

19 Ocak 2018 14:59

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarıda hedefini düşme hattından kurtulmak olarak belirleyen Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, Kahramanmaraşspor\'la deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp ikinci devreye çok iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi.
Ara transferde yapılan takviyelerle takımın güçlendiğini ifade eden Yavuz, \"Maalesef ilk devreyi hak etmediğimiz yerde, 17\'nci sırada bitirdik. Ancak, ikinci devrede toparlanacağımıza inanıyorum. Oyuncu kalitemiz arttı. Kahramanmaraşspor güçlü bir ekip fakat pazar günü galip dönerek çıkışımız başlayacak\" dedi.

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