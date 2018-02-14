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Spor

Nazilli Belediyespor - Ottocool Karagümrük: 2-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) STAT: İlçe HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx), Caner Eroğlu (xx)  NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xxx) - Bora (xxx), Mert Çakar (xxx), Mazlum (xx), Mert Er (xxx), Serdar (xx) (Dk

14 Şubat 2018 19:10

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: İlçe
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx), Caner Eroğlu (xx) 
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xxx) - Bora (xxx), Mert Çakar (xxx), Mazlum (xx), Mert Er (xxx), Serdar (xx) (Dk. 46 Fatih xx), Görkem (xxxx), İlter (xx) (Dk. 72 Berkay xx), Hakan (xx), Ali Say (xx) (Dk. 46 Mert Çapar xx), Onur Karakabak (xxx) 
OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Veysel (x) - Hüseyin (xx), Halil (x) (Dk. 75 Serkan Uygun x), Burak (xx), Serkan Odabaşıoğlu (x) (Dk. 73 Emir x), Ufuk (xx), Fatih (x), Özer (x), Gökcan (x), Can (xx), Koray (x) (Dk. 80 Denis x)
GOLLER: Dk. 49 ve Dk. 90 Görkem (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mert Çakar, Serdar, İlter (Nazilli Belediyespor), Serkan, Gökcan, Özer (Ottocool Karagümrük)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Altay\'a 1-0 kaybeden Nazilli Belediyespor, hafta içi mesaisinde evinde Ottocool Karagümrük\'ü 2-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlarını artırdı. İlk yarısı golsüz biten müsabakada 49. ve 90. dakikalarda sahne alan Görkem attığı gollerle takımına hayat verdi. Bu sonuçla puanını 17\'ye çıkaran Nazilli, 16. basamağa yükseldi. Karagümrük ise 13. yenilgisini alarak alt sıralardan kurtulamadı. 

MAÇTAN DAKİKALAR
23\'üncü dakikada Nazilli atağında Onur Karakabak\'ın ortasında Görkem topa sert vurdu. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 
43\'üncü dakikada Onur Karakabak\'ın kullandığı serbest vuruşta kaleciden dönen topu Serdar tamamlamak istedi, sonuç gelmedi.
49\'uncu dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Mazlum\'un sağ kanattan yaptığı ortaya sert vuran Görkem topu filelerle buluşturdu: 1-0. 
88\'inci dakikada konuk ekipten Denis sebest vuruş, Nazilli Belediyespor kalecisi Onur Bulut gole izin vermedi. 
90\'ıncı dakikada fark 2\'ye çıktı. Hakan\'ın sert vuruşunda Karagümrük kalecisi Veysel\'den dönen topu tamamlayan Görkem, skoru belirledi: 2-0.

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