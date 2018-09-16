Nazilli Belediyespor - Kozan Belediyespor: 1-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA)

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xxx), Abdurrahman Atabay (xxx), Erdem Değirmenci (xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx), Polat (xxx), Görkem (xx) (Dk. 80 Recep Berk x), Mazlum (xx), Mert Er (xxx), Sergen (xxx), Buğra (xx), (Dk. 67 Zafer xx), Yasin (xxx), Burak (xxx), Onur Karakabak (xxx), Aykut (xx) (Dk. 64 Mert Çapar xx)

KOZAN BELEDİYESPOR: Metehan (xx), İbrahim (xx), Fikret (x), Sertaç (xx), Ahmet (xx), Tuncay (x), Savaş (x), (Dk. 83 Kemal x), Muzaffer (xx), Yasin (x), Volkan (x), Atakan (x), (Dk. 60 Furkan x)

GOL: Dk. 76 Yasin (Nazili Belediyespor)

SARI KARTLAR: Onur, Sergen, Burak, Onur, Zafer (Nazilli Belediyespor) - İbrahim, Fikret, Yasin, Kemal, Furkan (Kozan Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta geçen hafta Artvin Hopaspor deplasmanından bir puanla dönen Nazilli Belediyespor, evinde oynadığı Kozan Belediyespor maçını tek golle kazandı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 76\'ncı dakikasında sahneye çıkan Yasin attığı golle siyah beyazlılara ilk 3 puanını kazandırdı.

27\'nci dakikada Kozan Belediyespor\'dan Tuncay\'ın sert şutunda kaleci Zekeriya topa son anda uzandı.

31\'inci dakikada Nazilli Belediyesporlu Görkem ceza alanında topa vurdu. Ancak kaleci Metehan mutlak golü çıkardı.

34\'üncü dakikada hızlı gelişen Kozan atağında Yasin\'in kaleye gönderdiği topta kaleci Zekeriya güzel bir kurtarışa imza attı.

47\'nci dakikada Mert Er ortaladı, Buğra kafayı vurdu. Ancak top yandan oyun alanını terk etti.

76\'ncı dakikada Nazilli Belediyespor golü buldu. sol kanattan Mert Çapar\'ın ortaladığı topu Görkem, Yasin\'e indirdi. Müsait durumdaki Yasin düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. Kalan dakikalarda çabalar sonucu değiştirmedi, maçın kazananı Nazilli Belediyespor oldu.