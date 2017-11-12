Nazilli Belediyespor - Karşıyaka: 1-0

Bahattin Albayrak / NAZİLLİ, (DHA) -

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Murat Erdoğan (x), Abdullah Uğur Sarı (x), Abdulkadir Döner (x)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (xxx) - Tuna (xxx), Emre Balak (xxx), Gökhan (xx), Mert Er (xx), Gürhan (xxx) (Dk. 80 Tayfur Emre xx), Turgay (xxx), Fatih Üge (xx), İlker (x) (Dk. 70 Burhan xxx), Mert Çakar (xx) (Dk. 76 Hakan xx), Abdulkadir (xxx)

KARŞIYAKA: Erhan (xx) - Abdülhamit (xx), Cenk (x), Metin (x), Özgür (xx), Arif (x), Harun (xx), Ali (x) (Dk. 90 Namık Barış), Mahmut (x), Battal (x) (Dk. 81 Fatih xx), Can (x)

GOL: Dk. 90+2 Burhan (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Abdulkadir, Turgay (Nazilli Bld), Arif, Battal, Harun, Mahmut (Karşıyaka)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 12\'nci hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor evindeki Ege derbisinde Karşıyaka\'yı 90+2\'nci dakikada Burhan\'ın golüyle 1-0 mağlup ederek düşme hattından kurtuldu. Siyah-beyazlı ekip bu galibiyetle 10 haftalık 3 puan özlemini sonlandırarak 9 puana ulaştı. Deplasman kabusu süren Kaf-Kaf ise 5 puanla son sırada kaldı.

8\'inci dakikada Nazilli ekibinden Gürhan\'ın 30 metreden şık aşırtma şutunda kaleci Erhan topu tokatlayarak kornere çeldi.

9\'uncu dakikada ev sahibi ekip atağında Mert\'in sağdan ortasında iyi yükselen Abdulkadir\'in kafa şutunu kaleci Erhan iki hamlede kontrol etti.

22\'nci dakikada orta sahadan aldığı topla rakip ceza alanına sokulan Karşıyakalı Battal\'ın sert şutunda kaleci Evren\'in tokatladığı topu Battal tamamladı. Savunmada Tuna mutlak golü önledi. İlk yarı golsüz sona erdi.

55\'inci dakikada Nazilli Belediyesporlu Gürhan uzak mesafeden sert vurdu, top direği sıyırarak az farkla auta çıktı.

60\'ıncı dakikada Nazilli akınında Fatih Üge\'nin altı pastan kafa şutunda top üst direğin dibinden dışarı gitti.

90\'ıncı dakikada Karşıyaka\'dan Mahmut, Nazilli ceza sahasına girerek sert vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

90+2\'nci dakikada Nazilli Belediyespor galibiyet golünü buldu. İkinci yarıda oyuna giren Burhan sağdan gelen topu yerden kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kalecinin altından filelerle buluştu: 1-0.

90+4\'üncü dakikada Karşıyaka atağında Namık sağdan kesti, kaleci Evren uzanarak topa sahip oldu.