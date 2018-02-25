Nazilli Belediyespor - Fethiyespor: 1-1

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Ahmet Ayaz (xx), Bilal Gölen (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xxx) - Bora (xx), Berkay (xx), Fatih (xx), Mert Çakar (xx), Mazlum (xx), Nuh (xx), Görkem (xx) (Dk. 39 Mert Çapar xx), Hakan (xx) (Dk. 60 İlter xx), Onur Karakabak (xx), Serdar (xxx) (Dk. 74 Mehmet Ersavaş xx)

FETHİYESPOR: Eser (xx) - Ramazan (xx), Yiğit Yöney (xxx), Cemil (xx), Efe (xx), Fahri (x) (Dk. 69 Ensar Enes xx), Emrullah (xx), Metin (xx), Anıl Taşdemir (xxx) (Dk. 89 Ahmet Tamet), Berat (x) (Dk. 69 Mustafa xx), Ahmet Dereli (xxx)

GOLLER: Dk. 15 Serdar (Nazilli Bld), Dk. 83 Ahmet Dereli (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Emrullah, Ensar Enes (Fethiyespor), Mazlum (Nazilil Bld)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme korkusu yaşayan iki Ege takımı Nazilli Belediyespor ile Fethiyespor\'un oynadığı bölgesel derbide gülen çıkmadı: 1-1.

Ev sahibi Nazilli\'nin 15. dakikada Serdar\'la bulduğu gole konuk Fethiye, 83. dakikada Ahmet Dereli\'yle karşılık verdi. Bu skorla Nazilli Belediyespor, 18 puanla düşme hattından çıkamazken Fethiyespor, 21 puanla düşme bölgesindeki rakibinin tek basamak ile 3 puan üzerinde kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15\'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Serdar\'ın kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği şut, kaleci Eser\'in üzerinden ağlarla buluştu: 1-0.

25\'inci dakikada Fethiyespor\'dan Metin\'in ceza alanı çizgisinden kaleye gönderdiği topu Nazilli Belediyespor kalecisi Onur Bulut uçarak kurtardı.

30\'uncu dakikada Fethiyespor atağında Metin\'in ortasını iyi takip eden Berat çok sert vurdu. Kaleye giden topta kaleci Onur gole engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Nazilli Belediyesporun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

83\'üncü dakikada skor eşitlendi. Fethiyespor\'un soldan geliştirdiği atakta Yiğit Yöney\'in ceza alanına gönderdiği topu Ahmet Dereli kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma da başka gol olmayınca iki takım puanları paylaştı.