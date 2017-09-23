Nazilli Belediyespor - Altay: 1-6

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Yavuz Çetin (xxx), Ejder Yapıcı (xxx), Cemil Tunç (xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Fatih (x) - Hakan (x), Bora (x), Ayhan Tuna (x), Turgay (x) (Dk. 83 Mert Çakar x), Burhan (x) (Dk. 58 Halil x), Mehmet Ersavaş (x) (Dk. 44 Abdülkadir x), Mert Er (x), Nurettin (x), Fatih Üge (xx), Tayfur Emre (x)

ALTAY: Egemen (xxx) - Serkan (xxx), Maksut (xxx), Murat Uluç (xxx) (Dk. 56 Ozan xx), Ferhat (xxxx), Necdet (xx), İbrahim (xxx), Murat (xxx), Doğan (xxx) (Dk. 56 Muharrem x), İhsan (xxx) (Dk. 77 Hüsamettin xx), Furkan (xx), Atakan (xxxx), Rıdvan (xxx)

GOLLER: Dk. 29 (P) Murat Uluç, Dk. 32 ve Dk. 41 Ferhat, Dk. 48 Atakan, Dk. 54 Maksut, Dk. 90 Hüsamettin (Altay), Dk. 65 Fatih (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Fatih Üge, Bora (Nazilli Bld) - Atakan (Altay)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Nazilli Belediyespor Ege derbisinde konuk ettiği Altay\'a, 6-1 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldı. Konuk takımın golleri Ferhat (2), Murat Uluç, Atakan, Maksut ve Hüsamettin\'den gelirken, Nazilli\'nin tek sayısına Fatih imza attı. İzmir temsilcisi bu sonuçla 10 puana ulaşıp maç fazlasıyla 2\'nci sıraya yerleşti. Nazilli ekibi ise 4 puanda kaldı. Nazilli Belediyespor Başkanı Erdoğan Eker, futbolculara sinirlenerek ilk yarı sonunda stadı terk etti.

28\'inci dakikada Nazilli Belediyespor atağında Ayhan Tuna Üzümcü ceza alanı içerisinde Murat Uluç\'u düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Murat Uluç topu filelerle buluşturdu: 0-1.

32\'nci dakikada rakibinden kaptığı topla Nazilli ceza sahasına giren Ferhat, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

41\'inci dakikada orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Ferhat, yaklaşık 25 metreden sert bir vuruşla ağları sarstı: 0-3. İlk yarı Altay\'ın 3-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Altay ikinci devreye de golle başladı. 48\'inci dakikada Atakan ceza alanı dışından çerçeveyi tutturarak kaleci Fatih\'i avladı: 0-4.

54\'üncü dakikada bu kez sahneye Maksut çıktığı ve yine ceza sahası dışında şık bir gole imza atarak fileleri havalandırdı: 0-5.

65\'inci dakikada Nazilli Belediyespor golü buldu. Bora\'nın indirdiği topla ceza alanı yakınında buluşan Fatih Üge, skoru 5-1\'e getirdi.

90\'ıncı dakikada Altay\'da Hüsamettin, ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşla perdeyi kapattı: 1-6.