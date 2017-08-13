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Dünya

Nazi selamı verince dayak yedi

Olay, Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’nda en ağır hasarı alan şehirlerden Dresden’de meydana geldi

Fotoğraf temsilildir

13 Ağustos 2017 20:19

Amerikalı bir turist, Nazi sembollerinin veya sloganlarının kullanılmasının yasak olduğu Almanya’da Nazi selamı verince dayak yedi.

Olay, Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’nda en ağır hasarı alan şehirlerden Dresden’de meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, aşırı derecede sarhoş olan 41 yaşındaki Amerikalı bir turist, Dresden’in merkesinde yoldan geçen bir kişiye birkaç kez üstüste Nazi selamı verdi. Yoldan geçen kişi de turiste yumruk attı.

Amerikalı turist hakkında Almanya’nın Nazi sembolleriyle ilgili yasalarını ihlal etmek suçlamasıyla soruşturma açıldı. Polis, turiste yumruk atan kişiyi de yaralama suçlamasıyla arıyor.

Geçen hafta da Almanya’nın başkenti Berlin’deki parlamento binasının (Reichstag) önünde Nazi selamı verirken fotoğraf çektiren iki Çinli turist hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

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