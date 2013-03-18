Nazi selamı veren Yunan futbolcuya men cezası

Yunanistan'ın AEK takımının futbolcusu Yorgo Katidis attığı gol sonrası taraftarlara nazi selamı verdi. Yunan Futbol Federasyonu Katidis'i ömür boyu milli takımlardan men etti.

Yunanistan'da faşizm ve ırkçılık futbolda tribünlerden sonra sahalara da sıçradı. Yunanistan'ın üç büyüklerinden olan ancak bu sezon küme düşmeme mücadelesi veren AEK takımının futbolcusu Yorgo Katidis attığı gol sonrası taraftarlara nazi selamı verince ortalık karıştı.

Siyasi partiler açıklamalarında "faşizmin paraziti" olarak tanımladığı AEK takımının sözkonusu futbolcunun sözleşmesini derhal iptal etmesini istedi.

Yunan Futbol Federasyonu Katidis'e ömür boyu milli takımlardan men cezası verdi. İstanbul'lu Rumların 1924 yılında kurdukları AEK'nın taraftar derneği ise nazi selamı veren Katidis için "Hem futbolcu hem de insan olarak ne kadar küçük olduğunu gösterdi. Onun bir daha bu tarihi formayı giymesini istemiyoruz" açıklaması yaptı. Katidis ise kendisi "Nazi selamı olduğunu bilmiyordum.Gol sevinci ile tribünlerde oturan bir takım arkadaşımı selamlamak istedim.Özür dilerim" diye savundu.