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Nazi selamı veren iki Türk gözaltında

Polonya'da iki Türk öğrenci, kamuya açık yerde Nazi propagandası yapmak gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası alabilecekleri belirtildi

09 Aralık 2013 11:34

İki Türk öğrenci Auschwitz toplama kampında Nazi selamı verdiği için gözaltına alındı. Öğrenciler 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanabilir.

Polonya’da İki Türk turist Yahudi soykırımının simgelerinden eski toplama kampı olan Auschwitz müzesinde Nazi selamı verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Öğrenci oldukları belirtilen Türklerin kamuya açık yerlerde Nazi propagandası yapmak suçundan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.

Ntvmsnbc.com'un İsrail gazetesi Haaretz'e dayandırdığı habere göre biri erkek diğeri kadın olduğu belirtilen öğrencilerin her ikisinin de 22 yaşında olduğu ve eski Nazi ölüm kampının kapısının önünde, üzerinde "Arbeit macht frei" (Çalışmak sizi özgürleştirir) yazılı ünlü tabelanın altında birbirlerinin fotoğrafını çekerken sağ ellerini kaldırarak Nazi selamı verdikleri iddia edildi.

Adı açıklanmayan öğrencilerin Budapeşte'de okudukları açıklandı. Öğrencilerin Auschwitz Müzesi'ne gitmeden önce Krakow'da bir otele yerleştikleri belirtildi.

Polis sözcüsü Mariusz Ciarka, Gezata Wyborcza gazetesine yaptığı açıklamada, "Muhtemelen kamuya açık alanda Nazi semobolü yapmakla suçlanacaklar" dedi.

Polonya'da Nazi işareti yapmak suç olup, yapanlar iki yıla kadar hapse mahkum edilebiliyor.

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