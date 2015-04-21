T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Nazi savaş suçu zanlısı hakim karşısında

Almanya'da Auschwitz toplama kampında görev yaptığı belirlenen 93 yaşındaki bir kişinin yargılanmasına başlandı. Zanlı, 300 bin kere cinayete iştirakten yargılanıyor.

21 Nisan 2015 13:49


Dava Lüneburg Eyalet Mahkemesi'nde görülüyor. İddianamede, zanlının ana görevlerinden birinin, "toplama kampına sevk edilen mahkûmların üzerlerinde bulunan nakit paranın kaydını tutarak, Berlin'deki SS (Schutstaffel-Koruma Timi) Ekonomi ve İdare Karargâhı'na yollamak olduğu" belirtildi.

Auschwitz toplama kampında 1944 yılının mayıs-temmuz ayları arasında görev yaptığı belirtilen zanlının, "mahkûmların kişisel eşyalarını yok ederek katliamların izini ortadan kaldırdığı" kaydedildi.

Zanlının, büyük kısmı Yahudilerden meydana gelen ve "çalışamaz" ibaresiyle kampa yollanan mahkûmların Auschwitz kampına sevk edildikten kısa süre sonra gaz odalarında öldürüldüğünden bilgi sahibi olduğuna dikkat çekildi.

Soykırım mağdurları davada müdahil

İddianamede, "zanlı, eylemiyle Nazi rejimine ekonomik çıkar sağlamış, sistematik katliama destek vermiştir" ifadesine yer verildi.

Zanlı hakkında daha önce Frankfurt Savcılığı tarafından "Nazi savaş suçuna iştirak ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ancak 1985 tarihli dosya, kanıt yetersizliğinden ötürü kapanmıştı. Yeni iddianame hazırlanırken Ludwigsburg kentindeki Nasyonal Sosyalizm Suçlarını Araştırma Merkezi'nin verilerinden yararlanıldı.

Davaya Auschwitz'den sağ kurtulmayı başaran ve soykırım kurbanlarının yakını, Kanada, ABD, Macaristan ve diğer ülkelerden 67 kişi müdahil olarak katılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya AuschwitzLüneburg Eyalet MahkemesiBerlinTimi) EkonomiKarargâhıZanlınınYahudilerdenAuschwitzNaziFrankfurt SavcılığıLudwigsburgNasyonal Sosyalizm Suçlarını Araştırma MerkeziKanada ABD MacaristanDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24