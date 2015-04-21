Nazi savaş suçu zanlısı hakim karşısında



Dava Lüneburg Eyalet Mahkemesi'nde görülüyor. İddianamede, zanlının ana görevlerinden birinin, "toplama kampına sevk edilen mahkûmların üzerlerinde bulunan nakit paranın kaydını tutarak, Berlin'deki SS (Schutstaffel-Koruma Timi) Ekonomi ve İdare Karargâhı'na yollamak olduğu" belirtildi.

Auschwitz toplama kampında 1944 yılının mayıs-temmuz ayları arasında görev yaptığı belirtilen zanlının, "mahkûmların kişisel eşyalarını yok ederek katliamların izini ortadan kaldırdığı" kaydedildi.

Zanlının, büyük kısmı Yahudilerden meydana gelen ve "çalışamaz" ibaresiyle kampa yollanan mahkûmların Auschwitz kampına sevk edildikten kısa süre sonra gaz odalarında öldürüldüğünden bilgi sahibi olduğuna dikkat çekildi.

Soykırım mağdurları davada müdahil

İddianamede, "zanlı, eylemiyle Nazi rejimine ekonomik çıkar sağlamış, sistematik katliama destek vermiştir" ifadesine yer verildi.

Zanlı hakkında daha önce Frankfurt Savcılığı tarafından "Nazi savaş suçuna iştirak ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ancak 1985 tarihli dosya, kanıt yetersizliğinden ötürü kapanmıştı. Yeni iddianame hazırlanırken Ludwigsburg kentindeki Nasyonal Sosyalizm Suçlarını Araştırma Merkezi'nin verilerinden yararlanıldı.

Davaya Auschwitz'den sağ kurtulmayı başaran ve soykırım kurbanlarının yakını, Kanada, ABD, Macaristan ve diğer ülkelerden 67 kişi müdahil olarak katılıyor.