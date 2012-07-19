Nazi savaş suçlusu Macar tutuklandı

2. Dünya Savaşı'nda binlerce Yahudinin ölümünden sorumlu tutulan Nazi savaş suçlusu Laszlo Csatary, Budapeşte Savcılığı tarafından tutuklandı.

Csatary, saklanan Nazi savaş suçlularını ortaya çıkarmak için çaba gösteren Simon Wiesenthal Merkezi'nin arananlar listesinin bir numaralı ismiydi.

Merkeze göre Csatary, 1941'de Kassa adıyla Macaristan yönetimi altında bulunan Slovak kenti Kosice'de üst düzey bir Macar polis yetkilisiydi. Kentte 15 bin 700 Yahudi, Alman faşistlerin yönlendirmesiyle katledilmişti.

O dönemde Nazilerce 300 Yahudinin önce Ukrayna'ya sürülüp sonra da öldürülmesinde rol oynamakla suçlanan Csatary, 1948'de Çekoslovakya mahkemesi tarafından gıyabında idama mahkûm edilmişti.

Savaştan sonra Kanada'ya kaçarak izini kaybettirmeyi başaran Csatary, 1997'de vatandaşlıktan çıkarılınca yeniden ortadan kaybolmuştu.

Nazi suçlusunun izini geçen hafta İngiliz bulvar gazetesi Sun buldu. Simon Wiesenthal Merkezi'nden destek alan Sun muhabiri, 97 yaşındaki kaçağın Macaristan başkenti Budapeşte'de yaşadığı apartmanı tespit ederek fotoğraflamayı başardı.

Yahudilerin Budapeşte'deki hukuki girişim ve protestoları üzerine harekete geçen savcılık, Csatary'nin 'savaş suçu işlediği' iddiasıyla tutuklandığını duyurdu.