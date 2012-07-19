T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nazi savaş suçlusu Macar tutuklandı

Yahudilerin Budapeşte'deki hukuki girişim ve protestoları üzerine harekete geçen savcılık, Csatary'nin 'savaş suçu işlediği' iddiasıyla tutuklandığını duyurdu

19 Temmuz 2012 13:22

2. Dünya Savaşı'nda binlerce Yahudinin ölümünden sorumlu tutulan Nazi savaş suçlusu Laszlo Csatary, Budapeşte Savcılığı tarafından tutuklandı.

Csatary, saklanan Nazi savaş suçlularını ortaya çıkarmak için çaba gösteren Simon Wiesenthal Merkezi'nin arananlar listesinin bir numaralı ismiydi.

Merkeze göre Csatary, 1941'de Kassa adıyla Macaristan yönetimi altında bulunan Slovak kenti Kosice'de üst düzey bir Macar polis yetkilisiydi. Kentte 15 bin 700 Yahudi, Alman faşistlerin yönlendirmesiyle katledilmişti.

O dönemde Nazilerce 300 Yahudinin önce Ukrayna'ya sürülüp sonra da öldürülmesinde rol oynamakla suçlanan Csatary, 1948'de Çekoslovakya mahkemesi tarafından gıyabında idama mahkûm edilmişti.

Savaştan sonra Kanada'ya kaçarak izini kaybettirmeyi başaran Csatary, 1997'de vatandaşlıktan çıkarılınca yeniden ortadan kaybolmuştu.

Nazi suçlusunun izini geçen hafta İngiliz bulvar gazetesi Sun buldu. Simon Wiesenthal Merkezi'nden destek alan Sun muhabiri, 97 yaşındaki kaçağın Macaristan başkenti Budapeşte'de yaşadığı apartmanı tespit ederek fotoğraflamayı başardı.

Yahudilerin Budapeşte'deki hukuki girişim ve protestoları üzerine harekete geçen savcılık, Csatary'nin 'savaş suçu işlediği' iddiasıyla tutuklandığını duyurdu.

ETİKETLER

Nazisavaşsuçlumacartutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24