-NAZİ SAVAŞ SUÇLUSU KUNZ'A DAVA BERLİN (A.A) - 29.07.2010 - Nazi savaş suçlusu Samuel Kunz (88), Almanya'da yargılanacak. Kunz hakkında Bonn Eyalet mahkemesinde dava açıldığı belirtildi. Dortmund Savcılık yetkilisi Christoph Goeke, yaptığı açıklamada, Kunz hakkında dava açıldığını, Bonn Eyalet Mahkemesi'nin kısa sürede bu konu hakkında açıklama yapacağını ifade etti. Simon-Wiesenthal Merkezi'nin her yıl yayımladığı Nazi savaş suçluları listesinde üçüncü sırada bulunduğu belirtilen Kunz, İkinci Dünya Savaşı sırasında, bugün Polonya sınırları içinde bulunan Belzec toplama kampında 430 bin insanın öldürülmesine yardımcı olmak ve 10 kişiyi bizzat öldürmekle suçlanıyor. Belzec, Nazi dönemindeki üç ölüm merkezinden biriydi.