Nazi savaş suçlusu Erich Priebke öldü

Nazi savaş suçlusu Erich Priebke İtalya'da, 100 yaşında öldü. Priebke, 2. Dünya Savaşı sırasında Ardeatine Mağaraları'nda 335 İtalyanın katledilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle, 1998 yılında ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Ancak ilerlemiş yaşı ve sağlığının kötülüğü yüzünden Roma'da ev hapsinde tutulmasına izin verilmişti.

Priebke'nin cezasını evinde çekmesi kararı, kimi çevrelerde öfke yaratmış, savaş suçlusunun fazla rahat koşullarda, hafif bir ceza çektiği belirtilmişti.

Erich Priebke, 1944 yılında Ardeatine Mağaraları'nda yetişkin ve genç erkeklerin katledilmesi sırasında olay yerinde bulunan SS subaylarından biriydi. Adolf Hitler'in emriyle yürütülen katliam, 33 Alman askerinin öldürülmesine misillemeydi.

Priebke, hiçbir zaman yaptıkları hakkında pişmanlık dile getirmemiş ve emirlere uyduğunu söylemişti.

Temmuz ayında, katliam kurbanlarının ailelerini temsil eden bir dernek, Priebke'ye "af dilemek yürekliliğini göstermesi" çağrısında bulundu.

Erich Priebke, Arjantin'de öğretmenlik yaptığının saptanması ardından İtalya'ya iade edilmişti.

Priebke'nin avukatı Paolo Giachini, müvekkilinin 'tanıklık' olarak, geriye bir video bıraktığını açıkladı; ama videonun içeriği belirtilmedi.

(BBC Türkçe)