T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nazi savaş suçluları için "Son Şans

14 Aralık 2011 23:00

-Nazi savaş suçluları için "Son Şans-2" operasyonu  BERLİN (A.A) - 14.12.2011 - Almanya'da Simon Wiesenthal Merkezi, Nazi dönemi savaş suçlularını  hayattayken bulup yargılayabilmek için yeni bir operasyon düzenledi.   Merkezin ünlü çalışanlarından Efraim Zuroff, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "Son Şans-2" adı verilen operasyonda savaş suçlularının yakalanmasına yardımcı olacak kişilere yaklaşık 33 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.   Zuroff, "çok geç olmadan önce elimizden geleni yapmalıyız" dedi. II. Dünya Savaşı sırasında bir ölüm kampında gardiyan olarak görev yapan John Demjanjuk'un yargılandığı Münih mahkemesi tarafından Mayıs ayında ikinci derece cinayetten suçlu bulunması ve savcıların Demjanjuk davasının emsal oluşturduğunu açıklamasının ardından eski dosyaların yeniden açılması olasılığı gündeme gelmişti.  Savaştan sonra ABD'ye yerleşen 91 yaşındaki Demjanjuk, Almanya'da hakkında delil olmadan suçlu bulunan ilk kişi olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24