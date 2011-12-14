-Nazi savaş suçluları için "Son Şans-2" operasyonu BERLİN (A.A) - 14.12.2011 - Almanya'da Simon Wiesenthal Merkezi, Nazi dönemi savaş suçlularını hayattayken bulup yargılayabilmek için yeni bir operasyon düzenledi. Merkezin ünlü çalışanlarından Efraim Zuroff, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "Son Şans-2" adı verilen operasyonda savaş suçlularının yakalanmasına yardımcı olacak kişilere yaklaşık 33 bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Zuroff, "çok geç olmadan önce elimizden geleni yapmalıyız" dedi. II. Dünya Savaşı sırasında bir ölüm kampında gardiyan olarak görev yapan John Demjanjuk'un yargılandığı Münih mahkemesi tarafından Mayıs ayında ikinci derece cinayetten suçlu bulunması ve savcıların Demjanjuk davasının emsal oluşturduğunu açıklamasının ardından eski dosyaların yeniden açılması olasılığı gündeme gelmişti. Savaştan sonra ABD'ye yerleşen 91 yaşındaki Demjanjuk, Almanya'da hakkında delil olmadan suçlu bulunan ilk kişi olmuştu.