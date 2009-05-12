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Dünya

Nazi ölüm kampı gardiyanı sınır dışı edildi

Nazi ölüm kamplarında gardiyanlık yaptığı öne sürülen Demjanjuk sınır dışı edilme kararı doğrultusunda Almanya'ya gönderildi.

12 Mayıs 2009 03:00

Nazi ölüm kamplarında gardiyanlık yaptığı ileri sürülen John Demjanjuk sınır dışı edilme kararı doğrultusunda Amerika'dan Almanya'ya gönderildi.

Burke Lakefrot Havaalanı Müdürü Halid Bahhur, Demjanjuk'un Cleveland havalanından uçağa bindirildiğini ve Almanya'ya gidecek bu uçağın TSİ 02.00'de havalandığını teyit etti.

Almanya'nın Münih kenti savcılığı tarafından açılan soruşturmada, Demjanjuk şimdi Polonya sınırları içinde bulunan Sobibor ölüm kampında, 1943'te gardiyan olarak Yahudilerin öldürülmesinde suç ortaklığı yapmakla suçlanıyordu. Söz konusu kampta 870 bin Musevi öldürülmüştü.

Ukrayna doğumlu Demjanjuk, 3 ölüm kampında gardiyanlık yaptığı ve soykırımda sorumluluğu olduğu iddiasıyla suçlanmış, ABD'den iade edildiği İsrail'de mahkum olmuş, ancak ölüm cezası temyizde bozulmuştu.

ABD'ye dönen Demjanjuk hakkında, ölüm kamplarında gardiyanlık yaptığını yetkililerden gizlediği için dava açılmıştı.

Suçlamaları kabul etmeyen Demjanjuk ise Almanlarin elinde bir Sovyet mahkum olarak bulunduğunu ve hiç bir zaman kamp gardiyanlığı yapmadığını savunuyordu.

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