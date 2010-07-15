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Dünya

Nazi Mickey Mouse tartışma yarattı

Polonya'da bir sanat etkinliği için kullanılan "Nazi Mickey Mouse" posteri tartışma yarattı.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Polonya'da bir sanat etkinliği için kullanılan "Nazi Mickey Mouse" posteri, 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Alman işgalinde kalan ülkede tartışma yarattı.

İtalyan sanatçı Max Papeschi tarafından hazırlanan posterde, çıplak bir kadın vücuduyla birleştirilen çizgi film dünyasının ünlü kahramanı Mickey Mouse, gamalı haç önünde resmedilmiş.
İtalyan La Repubblica gazetesinde çıkan habere göre, Poznan kentinde sonbahar aylarında düzenlenecek bir modern sanatlar etkinliğini duyurmak için kullanılan büyük poster, savaş anılarını henüz belleğinden silememiş olan halkı rahatsız etti.


Belediye meclisinden bir üye, birçok insanın hassasiyetlerinin hiçe sayılması olarak nitelendirdiği posterin yasaklanması için başvuruda bulundu.


Ancak savcılar, posterin bir sanat ürünü olduğu ve ülkedeki Nazizmi övmeyi yasaklayan yasa kapsamına girmediğini belirtti.


İki kez tahrip edilen posterin Salı günü indirildiğini belirten galeri müdürü Maria Czarnecka da nazizm propagandası yapmadığını, sadece sembolleri ve onların nasıl işlev gördüğünü göstermeyi amaçladığını savunduğu posteri yeniden asmayı düşündüğünü söyledi.

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