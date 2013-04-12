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Dünya

Nazi davasında 'Türk gazeteci' kararı

Alman Anayasa Mahkemesi, aşırı sağ terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) 17 Nisan'daki duruşmasına yabancı gazetecilerin de girebileceğini açıkladı

12 Nisan 2013 23:04

Almanya'da anayasa mahkemesi, yabancı gazetecilerin de aşırı sağcı terör örgütü NSU davasının duruşmalarını takip edebileceğine hükmetti.

Münih Eyalet Mahkemesi; 8’i Türk, 1’i Yunan, 1' Alman polisi 10 kişiyi öldürmekle suçlanan NSU'nun hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe ve terör hücresine yardımda bulunduğu iddia edilen 4 kişinin yargılanacağı davaya yabancı gazeteci alınmayacağı açıklamıştı.

Başta Türkiye'den olmak üzere yoğun eleştirilere neden olan konu, Almanya Federal Meclisi'ne de taşınmıştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller'den 55 milletvekilinin imzasıyla bir çağrı metni hazırlanarak mahkemeden Türk ve Yunan gazetecileri de duruşmaya alması istenmişti.

Konuyla ilgili Türk gazetecilerin yaptığı başvuruyu değerlendiren Alman Anayasa Mahkemesi, kararını açıkladı. Mühin Eyalat Mahkemesi'nin kararını 'eşitlik haklarının ihlali' olarak değerlendiren mahkeme, yabancı gazetecilerin de duruşmayı takip edebileceğine hükmetti.

Bu karar üzerine Münih Mahkemesi'nin akreditasyonları yeniden düzenlemesi bekleniyor.

 

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