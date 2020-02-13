Nazi bombaları Big Ben'e düşünülenden daha fazla zarar vermiş

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Britanya'nın başkenti Londra'da bulunan ve uzun süredir tadilat altında olan saat kulesi Big Ben'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma hasarın düşünülenden daha fazla olduğu ortaya çıktı. Kulenin restorasyonu için önceden planlanandan yaklaşık 20 milyon sterlin daha fazla kullanılması gerekeceği belirtildi.

Dünyaca ünlü Big Ben, son üç yıldır yapılan işlemler sebebiyle iskelelerle kaplı halde bulunuyor. 96 metre uzunluğundaki kulenin bu kadar yakından incelenmesi, yeni problemlerin de tespit edilmesine yol açtı.

Yapılan çalışmalarda 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Partisi yönetimindeki Almanya tarafından düzenlenen bombardımanda yapının düşünülenden daha fazla hasar aldığı ortaya çıktı.

1941'de yapılan ve Avam Kamarası'nın toplandığı odanın yıkılmasına sebep olan hava saldırısında Big Ben binasının çatışı hasar görmüştü.

Saat kulesi üzerinde çalışanlar, asbestos ve hava kirliliğinin de yapı üzerinde kötü etkiler yarattığının bildirdi.

Avam Kamarası'ndan Ian Ailles, kulenin restorasyonunun düşünüldüğünden daha karmaşık olduğunu ifade etti. Ailles yaptığı açıklamada, "Kulede ne kadar hasar olduğunu anlamak iskele kurulana kadar mümkün değildi" ifadelerini kullandı.