Nazi altınlarının sır perdesi yarın aralanıyor

2. Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın Krakow kentinde kaybolan ve içinde milyarlarca dolar değerinde altın olduğu öne sürülen Nazi Almanya'sına ait trenle ilgili açıklama yarın yapılacak. Trenin bulunup, bulunmadığı, ağustostan beri araştırmayı yürüten uzmanların yarın Polonya'da yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

Sabah’ta yer alan habere göre; Krakow Üniversitesi Bilim ve Teknoloji bölümü sözcüsü Bartozs Dembinski araştırmada son aşamaya gelindiğini ifade etti. Trenin Krakow'da olup olmadığının 15 Aralık'ta netleştirileceğini geçen hafta belirten Dembinski, kazı çalışmalarının yarınki açıklamadan sonra değil, en erken ilkbaharda başlayabileceğini ifade etti. 150 metre uzunluğunda olduğu ve yaklaşık 300 ton altın taşıdığı bilinen trendeki hazineler için Rusya'nın da hak iddia etmesi üzerine Rusya ile Polonya arasında tartışmalar çıkmıştı.