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Dünya

Nazarbayev'den İran'a destek ASTANA (A.A)

20 Kasım 2011 12:55

-Nazarbayev'den İran'a destek ASTANA (A.A) - 20.11.2011 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, uluslararası toplumun İran'a karşı çifte standart uyguladığını söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran yönetiminin nükleer çalışmalarını barışçıl amaçlarla sürdürdüğünü, ancak bazı ülkelerin bu ülkeye çifte standart uyguladığını belirtti. Nükleer silahlara sahip bazı ülkelerin İran'ın nükleer çalışmalarından rahatsız olduğunu anlatan Nazarbayev, ''Bu hiç de inandırıcı değil'' dedi. Uluslararası platformlarda İran'a uygulanan yaptırımların yeterli olduğunu ifade eden Nazarbayev, müzakerelerin diplomatik çerçevede devam etmesi gerektiğini kaydederek, İran'a yönelik askeri operasyondan kaçınılmasını istedi. 

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