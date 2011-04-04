-NAZARBAYEV YENİDEN CUMHURBAŞKANI ASTANA (A.A)- 04.04.2011 - Kazakistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi halen bu görevi sürdüren Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev oldu. Nazarbayev, seçime katılanların yüzde 95,5'inin oyunu aldı. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Kuanduk Turgankulov, düzenlediği basın toplantısında dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nazarbayev'in kullanılan oyların yüzde 95,5'ini aldığını söyledi. Nazarbayev'in resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 95,5'ini aldığını belirten Turgankulov, Senatör Gani Kasimov'un oyların yüzde 1,9'unu, Kazakistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Zhambul Ahmetbekov'un yüzde 1,4'ünü, Tabiat Vakfı Başkanı Meis Eleusizov'un oyların yüzde 1,2'sini aldığını ifade etti. Sonuçların elde edilen ilk verilere göre olduğunu dile getiren Turgankulov, kesin sonuçların mevzuata göre en geç 12 Nisan 2011'de açıklanacağını kaydetti. Kazakistan'da anayasa gereği 7 yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri Nazarbayev'in aldığı kararla yaklaşık 2 yıl erkene alınmıştı. Nazarbayev, seçimin ardından ülkeyi 2018'e kadar yönetebilecek. 16 Aralık 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Kazakistan'da 71 yaşındaki Nazarbayev ülkeyi 20 yıldan bu yana yönetiyor. Nazarbayev, görev süresinin 2020 yılına kadar uzatılması için başlatılan referandum çalışmaları ile Kazakistan Parlamentosu ve Senatosu'nun bu yöndeki kararlarını reddetmiş, tartışmalar üzerine ülkeyi erken cumhurbaşkanlığı seçimine götürmeye karar vermişti. Kazakistan anayasasına göre seçimlerin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümetin istifasını cumhurbaşkanına vermesi gerekiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in Danışmanı Yermuhammet Yertisbayev de daha önce yaptığı açıklamada, seçimlerin ardından hükümette kapsamlı bir değişiklik yapılacağını, yeni kabinede yurt dışında eğitim görmüş kabiliyetli gençlere yer verileceğini söylemişti. -PARTİLİLERE VE VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ- Nazarbayev, gece geç saatlerde Nur Otan Partisi seçim karargahını ziyaret ederek, partililere ve vatandaşlara teşekkür etti. Merkez Seçim Komisyonu'ndan alınan ilk bilgilerin kendisini memnun ettiğini ifade eden Nazarbayev, Kazak halkının gerek seçimlere gösterdiği ilgi, gerekse de kendisine verdiği destekle uygulanan politikalara olan güvenini de bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından geçen 20 yıl boyunca Kazak halkının desteğini her zaman yanında hissettiğini belirten Nazarbayev, 2020 Stratejik Kalkınma Planı'nın da yapılan seçimle halktan onay aldığını vurguladı.