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Dünya

NAZARBAYEV, TÜRKİYE'YE GELECEK ASTANA (A.A)

13 Eylül 2010 18:01

-NAZARBAYEV, TÜRKİYE'YE GELECEK ASTANA (A.A)- 13.09.2010 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in iki günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geleceği bildirildi.  Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in İstanbul Çırağan Sarayı'nda 15-16 Eylül tarihlerinde yapılacak Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesine katılmak üzere Türkiye'ye gideceği ifade edildi. Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi, son olarak geçen yıl Nahcıvan'da yapılmıştı.   Nahcıvan'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı son zirvede üzerinde anlaşmaya varılan Türk İşbirliği Konseyi oluşturulması ile ilgili konunun İstanbul'da yapılacak zirve de de ayrıntılı ele alınması öngörülüyor.

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