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Dünya

NAZARBAYEV NOBEL'E ADAY GÖSTERİLDİ ASTANA (A.A)

23 Eylül 2010 14:01

-NAZARBAYEV NOBEL'E ADAY GÖSTERİLDİ ASTANA (A.A) - 23.09.2010 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Dünya Türkleri Asamblesi tarafından Nobel Barış ödülünü almaya aday gösterildi.  Dünya Türkleri Asamblesi Genel Başkanı Ermentay Sultanmurat, gazetecilere yaptığı açıklamada Nazarbayev'i Nobel Barış Ödülü'nü almaya aday gösterdiklerini söyledi.  Sultanmurat, Nazarbayev'in 140'tan fazla etnik grubu barış içerisinde yaşatmayı başarmış, dünyanın en önemli liderlerinden birisi olduğunu ifade etti.  Ermentay Sultanmurat, ''Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 140'tan fazla etnik grubu bir arada barış içinde yaşatmanın ötesinde, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından nükleer silahsızlanma için attığı adımlar, Semipalatinsk deneme bölgesini kapatması ve Astana'da her yıl geleneksel hale gelen dinler arası hoşgörü sempozyumları için Nobel barış ödülünü almaya en güçlü adaylardan biridir'' dedi.  Nazarbayev'in Nobel Barış ödülünü alması için Türk Cumhuriyetlerinden de destek beklediklerini belirten Sultanmurat, Türk halkları arasında Nobel Barış ödülünü alan ilk liderin Nazarbayev olmasını istediklerini ifade etti. 

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