-NAZARBAYEV: KUZEY AFRİKA'DAKİ OLAYLAR DERS OLSUN ASTANA (A.A)- 18.04.2011 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yeni kurulan hükümete, Kuzey Afrika'da meydana gelen gelişmelerden ders alarak politika üretilmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Başbakan Karim Masimov tarafından kurulan yeni hükümetin toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkede refahın halkın bütün kesimlerine yayılmasını istedi. Kazakistan'ın etrafında olup bitenlere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Nazarbayev, ''Kuzey Afrika'da meydana gelen olaylar bize ders olsun'' diye konuştu. Hükümetin 2011 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı yüzde 7 seviyesinde büyütmesini isteyen Nazarbayev, yüzde 7 oranındaki büyümenin sadece hammadde çıkarımı ve işletilmesi ile sağlanmaması gerektiğini de vurguladı. Nazarbayev, sadece hammaddeye bağımlı bir ekonomi politikası izlemenin yanlış olacağını ifade ederek, ''Yarın ne olacağını kimse bilemez. Kimileri kriz geçti derken kimileri de krizin etkilerinin devam edeceğini söylüyor. Biz her türlü senaryoya hazır olmalıyız'' dedi.