-NAZARBAYEV İÇİN İMZA KAMPANYASI ASTANA (A.A) - 27.12.2010 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görev süresinin 2020 yılına kadar uzatılması ve yetkilerinin genişletilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Kuanduk Turgankulov, basın mensuplarına açıklamasında, Nazarbayev'e "Ulusal Lider" (Elbasy) sıfatı verilmesi, yetkilerinin genişletilmesi ve görev süresinin 6 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması için sivil toplum örgütlerinin imza kampanyası başlattığını söyledi. Yeterli imzanın toplanması halinde 2011 yılının Mart ayında referanduma gidilebileceğini ifade eden Turgankulov, "Referanduma gidilebilmesi için en az 200 bin imzanın toplanması gerekiyor. Bu imzalar toplandığı zaman referandum şartları yerine gelmiş olur" dedi. Nazarbayev, 1990 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürüyor. Normal görev süresi 2012 yılında tamamlanacak olan Nazarbayev, 70 yaşında. Danışmanları, Nazarbayev'in 2012 yılındaki seçimlerde yeniden cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı.