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Dünya

Nazarbayev erken seçim istedi ASTANA (A.A)

16 Kasım 2011 10:33

-Nazarbayev erken seçim istedi ASTANA (A.A) - 16.11.2011 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Parlamentosunu feshederek erken seçime gidilmesini istedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan Parlamentosunu feshettiği ve 15 Ocak 2012'de erken seçime gidilmesi için bir kararname imzaladığı bildirildi. İmzalanan Kararname'ye göre Kazakistan Parlamentosu 15 Kasım 2012 tarihinden itibaren feshedilmiş bulunuyor. Kazakistan Anayasası'na göre, meclisin feshedilmesinden 2 ay sonra halkın sandık başına giderek yeni dönem milletvekillerini belirlemesi gerekiyor.  Buna göre Kazak halkı 15 Ocak 2012'de sandık başına giderek yeni dönem parlamentosunu belirleyecek. 

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