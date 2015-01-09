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Dünya
Deutsche Welle

Nazarbayev, Astana Zirvesi için Berlin'de

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerini bir araya getirmesi öngörülen zirvenin hazırlıkları kapsamında Berlin'e geldi.

09 Ocak 2015 10:46


15 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan dörtlü zirve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından duyurulmuştu.

Geçen ay Kiev ve Moskova'yı ziyaret eden Kazakistan lideri Nazarbayev, Rusya ile Ukrayna'nın barışması amacıyla Astana zirvesini organize etmişti.

Alman hükümetinden yapılan açıklamada Nazarbayev'in ziyaretinin gayrıresmi nitelik taşıdığı, Başbakan Angela Merkel'in Nazarbayev ile yapacağı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı öngörülmediği belirtildi.

Merkel, Astana Zirvesi'ne katılımını dörtlü zirveden bir sonuç alınması ihtimaline bağlıyor. Merkel ve Poroşenko'nun yanı sıra zirveye Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Rusya lideri Vladimir Putin'in de katılması öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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